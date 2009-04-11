Открыли памятный знак участникам антибольшевицкого восстания 1919 г.

В Миргороде открыт памятный знак участникам антибольшевицкого восстания, которое состоялось в 1-4 апреля 1919 года под руководством Сергея Дубчака.

Как передает корреспондент УНИАН, крест и мемориальная доска установленны на месте расстрела С.Дубчака и его соратников. Епископ Полтавский и Кременчугский Украинской православной церкви Киевского патриархата ФЕДОР освятил памятный знак и отслужил панихиду по погибшим от рук ЧК.

«Пришлось обработать очень много документов, пока открылась истина, - сказал в своем выступлении на митинге кандидат исторических наук, доцент Полтавского государственного педагогического университета им.В.Короленка Виктор РЕВЕГУК. - Весной 1919 года в Украине царил хаос, сюда вновь пришли российские большевистские войска, началась агрессия против Украины. На Полтавщину прибыло 2 тысячи продотрядов, бесплатно, нагло, угрожая расстрелами, террором, забирали хлеб. Людям, которые привыкли к хлебопашескому труду, воспитанным на христианских ценностях, насаждали идеологию классовой ненависти. Вместе с советской властью пришла ЧК - карательный орган, политическая полиция, которой мир не знал (гестапо уже было создано по образцу ЧК). По сути, это была банда. Люди восстали против такого надругательства стихийным взрывом народного недовольства. Однако восстание было жестоко подавлено».

В.РЕВЕГУК отметил, что с идеей установления памятника участникам восстания выступила Украинская народная партия.