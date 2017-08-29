Суд Днепра подтвердил факт гибели украинского бойца из-за российской агрессии (видео)

Факт гибели украинского военнослужащего в результате вооруженной агрессии Российской Федерации юридически подтвердил Самарский суд Днепра. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Этого добилась мать Евгения Сердюкова, жизнь которого оборвалась под Шахтерском Донецкой области. Теперь - потребует компенсации и будет обращаться в международные суды.

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Положительное для себя решение в том же суде получил и бывший житель Луганска Александр Коломийцев. Истец доказал - потерял работу, дом и другое имущество именно из-за незаконного вторжения северного соседа в Украине.

Теперь бывший боец добробата, который сейчас живет в Днепре, подал иск о взыскании с России 2 миллионов гривень материального и морального ущерба.