Долг Черноморского флота растет

Власти Севастополя обратятся к министру обороны РФ Анатолию СЕРДЮКОВУ в связи с ростом недоимки предприятий Черноморского флота РФ в Пенсионный фонд Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял сегодня председатель городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН на заседании городской антикризисной группы в ответ на соответствующее предложение начальника Главного управления ПФУ в городе Севастополе Татьяны КРАВЦОВОЙ.

По информации Т.КРАВЦОВОЙ, общая сумма пенсионной недоимки по городу Севастополю на сегодня составляет 15 млн. грн. «В том числе долг «Строительного управления Черноморского флота РФ» составляет 4 млн. грн. Плюс к этому еще 3 млн. грн. находятся в судебной процедуре, они специально затягивают процесс, и того - 7 млн. грн.», - сказала она.

Кроме того, как сообщила начальник Главного управления ПФУ в городе Севастополе, 1 млн. грн. составляет пенсионная недоимка «13-го судоремонтного завода ЧФ РФ», а также небольшую сумму задолжала в ПФУ еще одна строительная часть ЧФ РФ.

Т.КРАВЦОВА также сообщила, что среди других должников Главного управления ПФУ в городе Севастополе - ОАО «Севморзавод» с 1,7 млн. грн. недоимки.