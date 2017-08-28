Клип украинской группы победил на международном фестивале анимации (видео)

Мультипликаторы, художники и любители анимации со всего мира собрались в Косово уже восьмой раз - с 14 по 20 августа здесь состоялся фестиваль анимации Anibar. В этом году событие объединило 9 тысяч энтузиастов и 270 анимационных фильмов на пяти больших экранах, один из которых был установлен на лодке, сообщает Comma.

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Гран-при в конкурсе музыкальных видео получил украинец Олег Щерба с клипом для группы Zapaska.

"Эта графически интересная и прекрасно синхронизированная с музыкой анимация позволила нам сидеть и наслаждаться. Умный подход к графическому дизайну дарит упоительный опыт, используя каждый дюйм в кадре и даже за его пределами", - отозвалось жюри об украинском ролике.

Группа Zapaska в 2016 году выпустила четвертый альбом, а в 2017 году из дуэта превратилась в квартет и выступила на нескольких украинских фестивалях.

Как сообщал УНИАН, год назад украинская студия, которая сняла клип для Coldplay, получила престижную награду MTV.