Две вкладчицы банка «Надра» подожгли себя
12:08, 10 апреля 2009Общество
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Требовали возвращения вкладов
Сегодня утром в Харькове облились бензином и подожгли себя две вкладчицы банка «Надра».
Как стало известно корреспонденту УНИАН из собственных источников, таким образом 67-летняя мать и 48-летняя дочь протестовали против невозврата вкладов.
Инцидент произошел утром около 10.30 на улице Академика Павлова.
По словам собеседника агентства, попытка самосожжения не имела трагических последствий: женщин успели спасти.
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