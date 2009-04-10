Две вкладчицы банка «Надра» подожгли себя

Сегодня утром в Харькове облились бензином и подожгли себя две вкладчицы банка «Надра».

Как стало известно корреспонденту УНИАН из собственных источников, таким образом 67-летняя мать и 48-летняя дочь протестовали против невозврата вкладов.

Инцидент произошел утром около 10.30 на улице Академика Павлова.

По словам собеседника агентства, попытка самосожжения не имела трагических последствий: женщин успели спасти.