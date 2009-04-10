Тимошенко о селе, базарах, элеваторах и местах, удобных для крестьян

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступает за развитие кооперативного движения в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила, выступая на совещании по вопросам формирования сети оптовых рынков по реализации сельскохозяйственной продукции и обслуживающей кооперации.

В ходе совещания Ю.ТИМОШЕНКО поручила Минагрополитики составить план развития кооперативного движения в Украине и продумать работу по популяризации его среди селян. Она отметила, что развитие кооперативного движения и строительства специальных рынков даст толчок развитию других отраслей, таких как металлургия, которая будет производить сырье для строительства рынков, и машиностроение, которое будет поставлять кооперативам технику.

Также Ю.ТИМОШЕНКО дала поручение внести изменения в законодательство с тем, чтобы земельные участки под строительство кооперативных рынков выделялись без проведения аукционов и бесплатно, а также освободить рынки от платы за землю. Она отметила, что плата за место на таком рынке не может превышать плату, необходимую на их содержание и обслуживание.

Кроме того. премьер поручила Министерству аграрной политики проанализировать уже существующие сельхозкооперативы и разработать планы их дальнейшего развития.

Она призвала мэров городов организовывать еженедельные ярмарки, на которых селяне смогут реализовывать свою продукцию, поскольку создание специальных рынков требует времени.

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Премьер-министр выступает за скорейшее создание программы по строительству малых и средних элеваторов для того, чтобы хранить в них зерно могли мелкие производители, в том числе и собственники малых личных сельских хозяйств.

Причем, подчеркнула премьер, строительство таких элеваторов должно проводиться в местах, удобных для крестьян.

Ю.ТИМОШЕНКО видит два варианта создания малых и средних элеваторов. «Первый вариант – малые и средние элеваторы строить как собственность обслуживающих кооперативов, второй – привлечь на лизинговой основе или даже на основе частной собственности инвесторов, которые готовы сегодня строить такие элеваторы, которые будут иметь типовое стандартное соглашение», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что в Госбюджете на эти цели предусмотрено выделить 37 миллиардов гривень под гарантии правительства.

Премьер отметила необходимость того, чтобы эти элеваторы могли осуществлять форвардные закупки.