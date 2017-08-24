В Житомире проходят мероприятия ко Дню Независимости.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, в течение дня в городе пройдет ряд праздничных мероприятий ко Дню Независимости Украины.

Так, на улице Михайловской проведут шахматный фестиваль "Независимость-2017», в городском дворце культуры подведут итоги Фестиваля кино о людях с особыми потребностями, вечером в городе запланирован праздничный концерт ко Дню Независимости Украины и состоятся другие мероприятия.

Также в городе до Дня Независимости завершена реконструкция сквера имени Олега Ольжича.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром житомиряне митингом и минутой молчания почтили память погибших участников АТО, а вчера вечером в центре Житомира на площади Королева торжественно открыли памятник Героям Небесной сотни.