В Житомире почтили память погибших участников АТО

В День Независимости Украины, 24 августа, житомиряне митингом тахвилиною молчания почтили память погибших участников АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг состоялся в 10 часов утра на Смолянському кладбище, где похоронены погибшие в АТО бойцы.

До митинга-реквиема присоединились семьи погибших участников АТО, представители власти города,духовенство, общественные активисты и молодежь - всего около ста человек.

Во время мероприятия поименно вспомнили всех погибших в антитеррористической операции житомирян, которых уже 47 человек.

Житомиряне возложили цветы к могилам погибших воинов. Также в память по погибшим Героями священник отслужил молебен.

Мероприятия ко Дню Независимости Украины в Житомире и области продолжаются.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером в центре Житомира на площади Королева торжественно открыли памятный знак Героям Небесной сотни.

Мероприятие прошло в рамках празднования государственных праздников – Дня Государственного Флага и Дня Независимости. Также после открытия памятного знака на фасаде Житомирской ОГА и облсовета впервые зажгли символическую сине-желтую подсветку.