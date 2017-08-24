Экс-бойцов "Грифона" в Харькове посадили на 3 года за избиение покупателя, который якобы украл презервативы

Фрунзенский районный суд г. Харькова признал виновными двух экс-сотрудников СБСМ "Грифон", которые осуществляли охрану одного из торговых центров и избили посетителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Грифоновцы" признаны виновными в превышении служебных полномочий, которые причинили существенный вред охраняемым законом правам и сопровождались насилием и применением специальных средств (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Читайте такжеВ Киеве прокуратура расследует избиение пожилого мужчины охранниками супермаркета (видео)

Как рассказал руководитель местной прокуратуры №3 Руслан Скуратович, экс-правоохранителей приговорили к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года.

"Прокуратура доказала в суде, что в декабре 2008 года сержант и прапорщик милиции осуществляли охрану общественного порядка в торговом центре на Московском проспекте в г. Харькове. Около 6 часов вечера их вызвали сотрудники службы охраны, которые заподозрили одного из посетителей супермаркета в краже презервативов", - говорится в сообщении.

"Грифоновцы" предложили мужчине пройти к раздевалке персонала, чтобы осмотреть его, но он отказался и пытался уйти. "Милиционеры преградили мужчине путь, взяли его за руки и силой потащили в раздевалку. Там надели на него наручники и, требуя признаться в краже, избили его", - рассказали в прокуратуре.

По результатам судебно-медицинской экспертизы потерпевший получил телесные повреждения легкой и средней степени тяжести. В частности: травму грудной клетки, разрыв внутренних органов, сопровождавшегося кровотечением и ссадины головы.