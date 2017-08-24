Украина празднует 26-ю годовщину Независимости (видео)

24 августа 1991 года Верховным Советом УССР был принят Акт провозглашения независимости Украины. В этом году нашему государству исполняется 26 лет. Традиционно в Киеве на День Независимости пройдут концерты, этническая ярмарка и забег в вышиванках.

Главным мероприятием Дня независимости будет военный парад, который пройдет по главной улице столицы. В праздновании примут участие министры обороны Грузии, Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Черногории, Эстонии, заместитель министра обороны Великобритании, а также официальные лица и делегации. Впервые по Крещатику прошагают военные иностранных стран - 231 военнослужащий.

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В День Независимости, 24 августа, Украину посетит министр обороны США Джеймс Мэттис. Он проведет встречи с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Украины Степаном Полтораком.

По прогнозам синоптиков, на День Независимости в Украине будет прохладно и почти без осадков.