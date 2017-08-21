Нападение на украинское шествие в Польше: двум десяткам человек вынесли судебные приговоры

Суд вынес приговор в отношении 20 лиц, которые в июне 2016 года препятствовали проведению украинского церковного шествия в Перемышле. Как сообщает "Польское радио", к наказанию от 4 до 10 месяцев лишения свободы, которое заключается во взыскании 20% из заработной платы или привлечении к неоплачиваемому общественно полезному труду, Районный суд в Перемышле приговорил обвиняемых в препятствовании памятным мероприятиям по увековечению украинских военных героев.

Пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Перемышле Марта Пентковская сообщила, что к работающим обвиняемым суд применил штрафные санкции, заключающиеся во взыскании 20% из их месячной зарплаты в пользу Фонда помощи обиженным и постпенитенциарной помощи. А тех, кто не работает, суд распорядился привлечь к 30-часовому ежемесячному неоплачиваемому, контролируемому общественно полезному труду.

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Речь идет о 20 подсудимых, которых в июне прошлого года прокуратура Перемышля обвинила в препятствовании проведению в городе греко-католической и православной украинской процессии, участники которой после панихиды по украинским военными героями шли по улицам города на украинское военное кладбище.

По информации прокуратуры, обвиняемые грубо препятствовали общественному религиозному акту, вульгарно оскорбляли участников торжественного шествия по поводу их национальности и силой останавливали участников шествия в начале процессии, мешая движению.

Как сообщал УНИАН, 26 июня 2016 в польском городе Перемышль группа молодых людей пыталась помешать проведению мероприятия по чествованию памяти сечевых стрельцов.

По словам председателя Объединения украинцев в Польше Петра Тимы, который присутствовал на события, среди нападавших были лица в футболках организации «Всепольская молодежь». Они выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес участников мероприятия.