Харьков масштабно отметит День города и День Независимости

Так, 22-23 августа в городе состоятся возложения цветов к памятникам и братским захоронениям, митинги-реквиемы и гражданские панихиды.

Читайте такжеХарьков готовится впервые за несколько лет масштабно отпраздновать День городаВо всех районах пройдут памятные и праздничные мероприятия.

23 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького пройдет праздничная программа «С праздником, любимый город!».

В Харьковском национальном театре оперы и балета им. Лысенко состоится праздничный концерт и церемония награждения «Почетный гражданин города Харькова 2017».

Большой праздничный концерт ко Дню города состоится 23 августа на пл. Свободы.

Кроме того, 24 августа пройдут праздничные программы ко Дню Независимости Украины. В частности, состоится возложение цветов к монументу Независимости, праздничная программа на воде вдоль Нетеченской набережной.

Поздравить харьковчан с Днем города приедут делегации из разных городов Украины и 12 стран мира. В частности, 22 августа состоится Международная конференция «Вышеградская четверка и Украина: объединяем усилия для развития городов».