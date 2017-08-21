Харьков масштабно отметит День города и День Независимости
22-24 августа в Харькове пройдет ряд торжественных и праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине освобождения города от нацистских захватчиков, Дню города, Дню Государственного Флага и Независимости Украины.
Так, 22-23 августа в городе состоятся возложения цветов к памятникам и братским захоронениям, митинги-реквиемы и гражданские панихиды.
Читайте такжеХарьков готовится впервые за несколько лет масштабно отпраздновать День городаВо всех районах пройдут памятные и праздничные мероприятия.
23 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького пройдет праздничная программа «С праздником, любимый город!».
В Харьковском национальном театре оперы и балета им. Лысенко состоится праздничный концерт и церемония награждения «Почетный гражданин города Харькова 2017».
Большой праздничный концерт ко Дню города состоится 23 августа на пл. Свободы.
Кроме того, 24 августа пройдут праздничные программы ко Дню Независимости Украины. В частности, состоится возложение цветов к монументу Независимости, праздничная программа на воде вдоль Нетеченской набережной.
Поздравить харьковчан с Днем города приедут делегации из разных городов Украины и 12 стран мира. В частности, 22 августа состоится Международная конференция «Вышеградская четверка и Украина: объединяем усилия для развития городов».