Харьков масштабно отметит День города и День Независимости

15:11, 21 августа 2017
Общество
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22-24 августа в Харькове пройдет ряд торжественных и праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине освобождения города от нацистских захватчиков, Дню города, Дню Государственного Флага и Независимости Украины.

фото с открытых источников

Так, 22-23 августа в городе состоятся возложения цветов к памятникам и братским захоронениям, митинги-реквиемы и гражданские панихиды.

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23 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького пройдет праздничная программа «С праздником, любимый город!».

В Харьковском национальном театре оперы и балета им. Лысенко состоится праздничный концерт и церемония награждения «Почетный гражданин города Харькова 2017». 

Большой праздничный концерт ко Дню города состоится 23 августа на пл. Свободы.

Кроме того, 24 августа пройдут праздничные программы ко Дню Независимости Украины. В частности, состоится возложение цветов к монументу Независимости, праздничная программа на воде вдоль Нетеченской набережной.

Поздравить харьковчан с Днем города приедут делегации из разных городов Украины и 12 стран мира. В частности, 22 августа состоится Международная конференция «Вышеградская четверка и Украина: объединяем усилия для развития городов».

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Теги: #день независимости харькове#день города харькова