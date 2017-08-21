В Житомире 23 августа откроют памятник Героям Небесной Сотни

В Житомире 23 августа в 21:00 часов состоится открытие памятника Героям Небесной Сотни. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, мероприятие пройдет в рамках празднования государственных праздников Украины – Дня Государственного Флага и Дня независимости.

"Высота скульптуры – более 3 метров, а высота триптиха – около 8 метров (два этажа фасада здания). Ночью композиция будет подсвечиваться. На сегодняшний день все элементы памятника уже установлены, сейчас крепится подсветка и проводятся работы по благоустройству. Триптих, который уже установили в Житомире к памятнику Героям Небесной Сотни, изготовлен из кортеновой стали – так называемого «вечного» металла. Приглашаем общественность и неравнодушных житомирян присоединиться к мероприятиям по случаю празднования государственных праздников",- отмечают в горсовете.

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Ранее сообщалось, что в Житомире поздравили матерей-героинь.