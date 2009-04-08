Евровидение-2009: на кого ставят букмекеры

Певец с белорусскими корнями Александр Рыбак, представляющий Норвегию на "Евровидении-2009" с песней Fairytale ("Сказка"), является фаворитом крупнейших букмекерских контор мира, сообщает РИА Новости

Так, например, он лидирует среди игроков известных британских Ladbrokes и Bet365. После Рыбака большинство игроков Ladbrokes ставят на Грецию, а за ней на Турцию и шведскую исполнительницу Малену Эрнман.

По мнению букмекеров, шансы других исполнителей Северных стран невелики. Датскому исполнителю Бринку (Niels Brinck Kristensen), который выступит с песней Belive Again, игроки пророчат 14 место, отмечает агенство.

Анастасия Приходько, которая выступит за Россию с композицией "Мамо", на 15-м. За ней следует финская группа Waldo`s People с песней Lose Control.

Ladbrokes на сегодняшний день один из лидеров среди британских букмекерских контор и старейшая в мире - прием ставок ведется с 1800 года. В собственности компании около 2 тысяч пунктов приема ставок.

Букмекерская контора Bet365 располагает 59 офисами и принимает порядка 350 тыс. ставок каждую неделю. Образована в Великобритании и ведет свою деятельность с 1974 года.

Конкурс песни "Евровидение-2009" станет 54-м по счету, его полуфиналы пройдут 12 и 14 мая, финал - 16 мая. Россия получила право проведения конкурса после победы в 2008 году на конкурсе в Белграде Димы Билана.