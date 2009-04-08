Ющенко говорит, что с гривней обошлись несправедливо

К ослаблению гривни привела некачественная политика политических институтов и правительства, заявляет Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в ходе выездного совещания по вопросам поддержки строительной отрасли, проведенного на строительстве жилого массива «Осокорки северные», возводимого ХК «Киевгорстрой», Президент отметил: «Я как бывший банкир должен сказать: так, как обошлись с гривней, обошлись несправедливо. У нее не было вины перед рынком, чтобы в таком размере, таких темпах наша денежная единица потеряла свой вес. Это несправедливый подход и это некачественная политика в отношении банковской системы, которую продемонстрировали и политические институты, и правительство в последние месяцы».

В.ЮЩЕНКО напомнил, что за последние пять месяцев из банковской системы «вышло 90 млрд. грн. – это все, что было накоплено за 2008 год».

«Я убежден, что это была колоссальная политическая ошибка, когда за последние четыре-пять месяцев было организовано такое шельмование, преследование, непродуманные политические оценки, развернутые в средствах массовой информации, национальной банковской системе. Какая вина центрального банка, что мы не имеем дисциплинированной финансовой политики государства? Какая вина, что правительство не может контролировать инфляцию в стране?», - спросил он.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что банковская система возобновит доверие населения к национальной денежной единице.