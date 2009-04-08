Проблемные банки: хроника событий

С началом кризиса арендовать индивидуальный сейф в банке стало практически невозможно, свободные ячейки остались только в проблемных банках, да и то не везде. «Дело» выяснило, в каких проблемных банках есть свободные ячейки, сколько стоит их аренда и насколько безопасно хранить в них ценные вещи.

«Киев»

Арендовать сейф в банке «Киев» можно в головном офисе по ул. Б.Хмельницкого, 16-22, и трех отделениях (по ул. Генерала Витрука, 12, Саксаганского, 82, на Оболонском проспекте, 18). Аренда самой маленькой ячейки обойдется в 5 гривен в день, самой большой — 9 гривен, плюс 300 гривен — залог на случай потери ключа. «Клиенты имеют свободный доступ к своим ячейкам, как и до введения временной администрации, в любое рабочее время. Никаких мораториев нет», — сообщил сотрудник.

Стоимость платы за пользование сейфом может снижаться до 20% в случае аренды от месяца до трех, на 30% — сроком от трех месяцев до полугода, на 40% — от 6 до 9 месяцев, на 45% — от 9 до 12 месяцев и 50% — в случае пользования сейфом больше года.

Совладелец банка «Киев» Виктор Марченко заверил, что арендовать сейф в банке с временной администрацией настолько же безопасно, как и в любом другом финучреждении. «Аренда индивидуального сейфа — это как абонентский ящик на почте. Само отделение почтовой связи может быть закрыто, но абонентский ящик для пользователя остается всегда доступным. Если какой-то банк будут ликвидировать, клиентов, арендующих сейфы, предупредят и попросят забрать свое имущество в определенные сроки», — объясняет он.

«Надра»

По данным пресс-службы, после введения временной администрации свободных ячеек стало больше, сейчас они заполнены на 70%. В основном «гуляют» индивидуальные сейфы маленького размера. При этом арендовать ячейки в Киеве можно только в головном офисе банка по ул. Артема, 15.

Стоимость аренды колеблется от 60 до 140 гривен в месяц, еще 600 гривен придется отдать в качестве залога за ключ. Банк не снижал и в ближайшее время не собирается снижать тарифы на аренду индивидуальных сейфов.

«Национальный Кредит»

Арендовать ячейку этого банка можно в отделении по ул. Тургеневской, 52/58. Стоимость суточной аренды составляет от 2 до 6 гривен (плюс 400 гривен — залог). «Тарифов ниже вы не найдете», — принялся рекламировать услугу сотрудник банка. Чтобы арендовать сейф, необходимо прийти до 15.30, доступ к ячейке банк предоставляет с 9.00 до 17.30. Вчера свободные ячейки были.

«БИГ Энергия»

В банке «БИГ-Энергия» не нужно оставлять залог за ключ. «Залог мы не берем, но если клиент потеряет ключ, то должен будет заплатить 950 гривен за его изготовление», — сообщил сотрудник. Свободные ячейки по ул. Коминтерна, 15, есть разных размеров. Стоимость аренды в месяц составляет 30-84 гривни в зависимости от размера, аренда на год — от 750 гривен до 2,2 тысячи гривен.

Родовид Банк

Выбрать ячейку любого размера можно в отделении банка по адресу ул. Сагайдачного, 17. «Свободные ячейки есть разного размера — приходите, выбирайте», — приглашает сотрудник банка. Аренда самой маленькой ячейки размером 7,5х32,6х42 сантиметра стоит 120 гривен в месяц. Залог за ключ — 500 гривен. В зависимости от срока аренды и размера стоимость аренды может снижаться в 2-3 раза.

Укрпромбанк

В головном офисе по бул. Л.Украинки, 26, свободные ячейки есть разного размера. Аренда в сутки составляет от 8 до 18 гривен в зависимости от размера (плюс 500 гривен — залог за ключ).

Захидинкомбанк

Свободных ячеек в головном офисе банка в Луцке по проспекту Победы, 15, нет.