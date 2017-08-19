В Одессе установили четырехметрового робота-трансформера (фото)

В центре Одессы установили четырехметрового робота-трансформера, сделанного из автомобилей.

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Как передает корреспондент УНИАН, робот был установлен вчера в Зеленом театре, расположенном в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко.

Автор скульптуры - Александр Милов, известный рядом необычных работ, сделанных из металла.

По его словам, новое творение – Укробот, весом около 1 тонны, является "дедушкой трансформера Бамблби – героя мультфильма "Трансформеры".

Сооружен он из составляющих двух автомобилей марки "Запорожец". Голова скульптуры – из бензобака мотоцикла. Выкрашен трансформер в желтый и голубой цвета.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2015 года в Одессе был открыт памятник персонажу фантастической киносаги "Звездные войны" Дарту Вейдеру, который переделан из монумента Ленину. Создал памятник Милов.

Справка УНИАН. Александр Милов – автор многих оригинальных проектов, в числе которых - "Любовь", покоривший в 2015 году знаменитый американский арт-фестиваль Burning Man (пустыня Black Rock, штат Невада). Композиция представляет собой мужчину и женщину ростом в 7,5 метров и 5-метровых детей. Общие размеры конструкции - 17,5 метров в длину, 5,5 – в ширину и 7,5 — в высоту.