Жители оккупированного Крыма сворачивают бизнес, что был успешным во время курортного сезона

Жители Крыма, которые до оккупации в основном зарабатывали на жизнь во время курортного сезона, теперь не знают, как выжить, и массово ликвидируют свой бизнес. Кафе, гостевые домики и отели закрываются один за одним, говорится в сюжете ТСН.

Небольшой поселок Николаевка на западном побережье Крыма – когда-то сюда ехали туристы за доступным отдыхом. Селение жило по летнему выручки, но после российской аннексии наступили трудные времена.

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"Мало народа, конечно. Это раньше – по головам шли, матерились, потому что негде было ступить ногой", - говорит местная жительница Галина. Она сводила гостевой дом своими руками 20 лет и надеялась, что на старость он будет кормить ее. И вместо туристов там отныне будут жить куры и кролики. "Номера пустые. Мы сейчас туда куриц купим, построили загоны. Вот всю зиму на кроликах и курицы нас будут выручать. Вот видите – траву кошу", - говорит женщина.

Поселок Малый Маяк под Алуштой тоже постигла туристическая затруднение: отели пустые, некоторые даже не открылась, потому что нет смысла. Некогда популярный курорт, который называли маленькой Италией в Украине, без туристов оказался в состоянии комы. На закрытых окнах домов объявления о продаже – отели стоят пустыми уже год. Объявлениями о продаже недвижимости пестрят и сайты агентств – ненужными людям стали и квартиры в элитных новостройках. Покупателей интересует только подешевела земля у моря.

"В Малом Маяке продаются все санатории, которые там есть. Пока интерес со стороны инвесторов только потому, что продаются большие земельные участки на берегу моря", - говорит риелтор крымского агентства недвижимости Дмитрий Буланов.

Однако именно эти покупатели сильно рискуют, потому что оккупационная власть не утвердила генеральный план поселка, поэтому сооружения санаториев могут попасть в зону сноса. "Даже если это какие-то старые строения и на них есть документы – в Крыму опасно покупать в принципе. Потому что, если доверять словам Аксенова, строения такого типа должны быть на побережье снесены", - пояснил российский общественный активист в Крыму Илья Большедворов.

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Поэтому желающих прикупить недвижимость на море немного, даже задешево, и люди выезжают из Малого Маяка – по разным причинам. Некоторые из тех продавцов, с кем удалось пообщаться, продают жилье, потому что отказались жить в оккупации и уехали на материковую Украину. Некоторые просто потому, что переезжают, поскольку в небольших городах у моря уже почти нет жизни.