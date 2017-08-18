"Ускоренный курс истории с железным Арни": Шварценеггер с куколкой Трампа преподал урок неонацистам (видео)

Известный актер Арнольд Шварценеггер записал видеообращение, в котором осудил митинг неонацистов в американском Шарлотсвилле. Ролик опубликован в Facebook-аккаунте ATTN.

Шварценеггер попросил президента США Дональда Трампа выступить с критикой событий в Шарлотсвилле и предложил ему вариант речи: «Я отказываюсь от поддержки расистов. Страна, победившая армии Гитлера - не место для нацистских флагов». После этого актер достал фигурку Трампа с качающейся головой и сказал ей: «Видишь, это было не так уж и сложно».

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"Ваши герои проиграли. Вы поддерживаете загубленную идею. И поверьте мне, я знал настоящих нацистов, потому что, видите ли, я родился в Австрии в 1947 году, вскоре после Второй мировой войны.

Когда я рос, меня окружали опустошенные люди, люди, которые пришли домой с войны, что запомнится шрапнелью и виной, люди, которые были введены в заблуждение проигравшей идеологией. И я могу сказать вам, что эти призраки, которых вы боготворите, провели всю оставшуюся жизнь в стыде, и сейчас они горят в аду", - заявил актер.

12 августа неонацисты провели в Шарлотсвилле стихийное факельное шествие, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли. Спровоцированные радикалами беспорядки продолжались несколько дней, 33 человека пострадали, трое погибли.