Когда школа не нужна: как украинцы дают детям альтернативное образование

Чуть больше года назад 11-летний изобретатель Тимофей Дрогин наделал шумихи на teen-конференции «Завтра по имени», озвучив с десяток причин, почему современные дети теряют желание учиться и начинают ненавидеть школу. Во-первых, в школе внушают страх перед учителем, ошибкой и плохой оценкой, во-вторых, грузят неподъемными домашними заданиями, в-третьих, не любят тех, кто отличается от других, и многое другое. Слова юного спикера активно цитировали в социальных сетях, и взрослые с пониманием кивали головой. В свое время большинство из них также не любили школу.

Сегодня многие из этих взрослых, став родителями, и помня собственный неприятный школьный опыт, не отправляют своих детей в традиционные школы, а практикуют так называемый хоумскулинг. То есть, учат ребенка дома. Также из года в год все популярнее становятся альтернативные учебные заведения без жесткого распорядка, оценок и строгих преподавателей.

Читайте такжеГриневич: В Украине сложилась кризисная ситуация с финансированием профессионально-технического образованияТочное количество детей в стране, которые учатся по таким принципам, неизвестно. Время от времени в СМИ озвучиваютсякакие-то цифры – от тысячи до десяти тысяч человек. Однако эксперт по вопросам образования аналитического центра CEDOS Ирина Когут подчеркивает: официальной статистики нет.

По ее словам, действующее законодательство выделяет следующие формы среднего образования: дневная школа, школа-интернат, индивидуальная форма обучения (когда к ребенку приходят учителя домой), экстернат (когда ребенок учится дома по своим учебным планам, но где-то раз в год приходит в школу на контрольные). Аналитик добавляет, что заметно расширяет данный переченьновый закон «Об образовании», принятый в первом чтении: появляется семейное образование, сетевая форма получения образования.

Так или иначе, уже сегодня родители полным ходом ищут замену традиционной школьной парте для своих чад. Конечно, совсем нигде не оформляться – незаконно. Каждый ребенок должен быть прикреплен к какой-то школе, где будет проходить аттестацию своих знаний. Проверки могут быть разные. Куда-то дети приходят ежемесячно с выполненными заданиями и общаются с педагогами, которые их оценивают. А где-то – сдают годовые экзамены по каждому предмету.

Родители хоумскулеров поговаривают, что в социальных сетях гуляли истории о тех, кто полностью игнорировалзакон и нигде не оформлялся. Но в итоге такое заканчивалось лишь вниманием к таким семьям органов опеки и правоохранителей.

Ни дня за партой

Киевлянин Петр Голота – отец стопроцентного хоумскулера. Старший ребенок в их семье уже пятиклассник, а в школу не ходил ни дня. Следом подрастают еще двое ребятишек, которых родители также планируют учить или дома, или в приближенном к домашнему обучению формате.

Вариант отдать ребенка в традиционную школу в семье, в принципе, никогда не рассматривался. Петр убежден, что, по своей сути, государственная система образования остается советской. А все якобы проводимые изменения – исключительно косметические. «Мир очень сильно изменился, и все время продолжает меняться, а государственная система образования – нет. И даже нет тенденций к изменениям», – считает он.

Что касается частных инициатив более-менее современного образца, то они пока только зарождаются, убежден он. Занимаясь образованием старшего сына, семья Голоты перепробовала три альтернативные школы. Однако, те модели обучения, которые в них предлагались, в глазах родителей современными не выглядели. В итоге решили, что намного лучше смогут организовать обучение дома.

Процесс хоумскулинга во всех семьях разный. Кто-то завязан на режиме и дисциплине, но, в случае ребенка Петра Голоты, такой подход не работает. Пятиклассник-хоумскулер занимается тем, что ему интересно, посещает различные «кружки». Задания учебной программы, необходимые для аттестации, обычно проходит за последние несколько недель перед сдачей контрольных.

Кстати, со школой для формального оформления ребенка у семьи отдельная история. Учебное заведение, в котором зарегистрировались изначально, осталось в оккупации в Симферополе (к слову, это была первая школа в Украине, предоставляющая возможность дистанционного обучения). Сегодня же пользуются услугами частной школы, качество образования в которой, по словам Петра, откровенно «хромает».

«Дома дети по собственной инициативе много читают качественной литературы, смотрят документальное кино. Мы стараемся давать современные знания. А в конце четверти ребенок получает от школы абсолютно советскую контрольную, в которой, к тому же, много ошибок», – сетует отец.

Впрочем, пробовать снова посещать альтернативные школы в этой семье не планируют. Как минимум, это накладно с финансовой точки зрения. По словам Голоты, ежемесячное обучение в таких учреждениях стоит, в среднем, пять-семь тысяч гривен. В этом году второй ребенок в семье будет первоклассником, и для двоих детей – это уже, минимум, десять тысяч каждый месяц.

Сегодня родители хоумскулера подумывают над немного другим форматом образования. Петр рассказывает о так называемых детских коворкингах, которые активно создаются в Украине. Такие центры бывают разных форматов: где-то приглашают универсальных преподавателей, а где-то дети более-менее самостоятельно занимаются, хотя и родители присутствуют. Второй вариант, конечно, подходит уже для ребятишек постарше. «Думаем над тем, чтобы давать детям не только образование. Ведь я не до конца уверен, что предметное образование – это то, что сегодня крайне необходимо», – отмечает мужчина.

«Я хочу привить детям не столько знания, сколько умение быть гибким, быстро получать и находить специфические знания, приспосабливаться к среде», – добавляет он.

Читайте такжеВ Украине в этом году в школы пойдут более 408,2 тысяч первоклассниковПетр Голота убежден, что самое главное, что дает хоумскулинг - отсутствие страхов, связанных со знаниями. Впрочем, называет и недостатки. В частности, для родителей. Ведь, имея детей, получающих образование дома, работать полный день, к примеру, в офисе – не представляется возможным. В этой связи, такой формат получения образования, по его словам,подходит только для родителей-фрилансеров или народных мастеров (семья Голоты из числа последних). «Приходиться отдавать себя до последней капли», – подчеркивает отец.

Разорвать «замкнутый круг»

О том, что, выбрав для ребенка домашнее образование, у родителей абсолютно не остается времени на себя, говорит и киевлянка Поэма Жогло, тоже мама хоумскулера. На домашнем обучении они уже два с половиной года, с середины пятого класса.

В отличие от истории семьи Петра Голоты, всю младшую школу ребенок Поэмы провел за обычной партой. Пока была одна учительница, с которой получалось держать обратную связь, все более-менее устраивало. Однако переход сына в среднюю школу все изменил. Уровень обучения сильно просел, учебу организовать стало невозможно.

Несмотря на то, что наглядных примеров перевода детей на домашнее обучение в окружении Поэмы не было, она стала все чаще об этом задумываться. «К примеру, захотелось ему в школе немного порисовать, но учительница устроила выговор. Или на контрольной стало скучно, начал смотреть в окно – снова «получил». Замкнутый круг. Ведь я и сама училась в школе, и мне приходилось терпеть, потому что не было других вариантов, так что я понимала, что ему неинтересно, скучно», – вспоминает Жогло.

Рождение в семье второго ребенка и необходимость оставаться дома, позволили Поэме наконец-то разорвать этот «круг». Альтернативные школы, по ее словам, тогда только появлялись, так что было принято сделать из школьника хоумскулера. С ребенком занималась самостоятельно (сегодня он, в принципе, практически обходится без сторонней помощи), репетитор подключается только для системных занятий по английскому языку.

Конечно, ввиду необходимости проходить аттестацию, в домашнем обучении в семье Жогло следуют государственной программе. Только вот учатся не по скучным учебникам, а используют интересные интерактивные ресурсы, видео на ютубе. «Мне и самой очень нравятся такие занятия. Это такое удовольствие, которого у меня в школе не было, и теперь я его наверстываю с ребенком», – отмечает мама хоумскулера.

Женщина убеждена: современная система образования не дает «продохнуть» детям, а, обучаясь дома, ее сын, во-первых, успокоился, перестал переживать и ждать «наказания», а, во-вторых, заинтересовался учебой. Кроме того, вопреки распространенному стереотипу, проблем с социализацией у ребенка нет. Напротив, у него есть время серьезно погружаться в спорт, посещать секции и «кружки», общаться со сверстниками.

Идти в альтернативную школу со старшим ребенком в семье уже не собираются (уж слишком привыкли к учебе на дому), но рассматривают такой вариант в будущем для младшего. «Альтернативные школы лучше тем, что мама имеет возможность заниматься чем-то еще, помимо ребенка», – отмечает Поэма.

Мама и учитель

Любопытно, что некоторые мамы, решившие заниматься чем-то еще, в результате… сами создают альтернативные школы. Таким опытом может поделиться основательница семейного центра образования «Китерра», Алина Туз.

Алина – мама троих ребятишек, за плечами которой имеется посещение детьми традиционной школы. Старший ребенок учился в общеобразовательном учреждении до шестого класса, школа была элитная, с соответствующим контингентом. Учителя – хорошие люди, но не хорошие преподаватели. Устав постоянно наблюдать замученных, несчастных детей, Алина начала заниматься с детьми дома, собственными силами. Однако со временем результаты перестали ее радовать.

«Мне не удалось организовать полноценное домашнее обучение. Столкнулась с тем, что не могу интересно объяснить физику, биологию, моих знаний недостаточно, а дети хотели больше, чем я могла дать», – вспоминает Туз.

Дома троим хоумскулерам не хватало впечатлений, общения со сверстниками и учителями. Плюс, занимаясь с детьми, Алина не могла работать, поэтому финансовое обеспечение всей семьи легло на отца семейства. Совокупность всех «отягчающих» факторов мотивировала Алину создать альтернативную школу.

Центр «Китерра» открылся год назад. Сегодня здесь учится тридцать пять школьников, в этом году планируется добрать еще пять-семь человек, но не больше. «Если расширяться, то это будет уже коммерческий проект, а, значит, нужен менеджер, маркетинг. Сегодня же мы стараемся для собственных детей», – объясняет Туз.

Пока проект выглядит так: бюджет полностью открыт, все затраты поровнураспределяются между родителями «школьников», ежемесячная сумма затрат зависит от количества детей в классе, но, в среднем, получается где-то три с половиной тысячи гривен.

В этом учебном году в «Китерре»соберутсяучащиеся пятых, седьмых, восьмых и девятых классов. Год назад, когда центр только создавался, пятиклассников в нем не было, поэтому в этом году нетшестого класса.

В центре, конечно, изучаютшкольные предметы, но уроки проходят не так, как в обычных школах. Группы небольшие (максимум, 12 детей), все могут свободно высказываться, а учителя используют много интересныхприемов. Расписание стандартное для всех – ежедневно только три академичных урока длительностью семьдесят минут, после которых - факультативы. К примеру, с этого года в центре будут проходить занятия по йоге.

В «Китерре», в основном, преподают репетиторы, но есть и парочка мам. В частности, Алина Туз преподает английский язык. Рассказывает, что домашних заданий стараются давать поменьше: «Я смотрю по своим детям, если я вижу, что они начинают просиживать часы, устают и нервничают, я понимаю, что нужно что-то корректировать».

Привычные нам оценки здесь не ставят, а используют условные обозначения. В свою очередь, родители ориентируются в успехах своего чада по аттестационным отметкам из школы, где ребенок оформлен. Все воспитанники «Китерры» оформлены на заочном обучении. Поэтому, в среднем, раз в месяц, приходят в общеобразовательную школу, приносят выполненные работы, общаются с тамошними учителями.

Конечно, необходимость работать, следуя государственной программе, ограничивает подобного рода альтернативные учебные учреждения в деятельности. «Мы вынуждены все время балансировать. И на самом деле довольно часто родители готовы уступить высоким балам, чтобы не затачиваться под программу», – говорит Алина.

Однако, по ее мнению, если бы решили уравнять государственные и альтернативные школы в правах, ток добру бы это не привело. «Если бы мы попробовали согласовать как-то наши взгляды, то просто сами превратились бы в традиционные школы и были вынуждены выполнять такие же требования», – убеждена Туз.

Задача – закончить реформу

Родители хоумскулеров рассказывают, что только в Киеве и области существует уже девяносто пять альтернативных и семейных школ. Однако, по мнению эксперта по вопросам образования Ирины Когут, в рамках всей страны это явление вряд ли станет очень распространенным. «Учитывая, что в Украине шестнадцать с половиной тысяч обычных школ (это государственные и частные вместе), то явление альтернативных школ очень скромное. Их даже меньше, чем частных школ, которых, по статистике,менее одного процента», – сообщает она.

Между тем, аналитик отмечает, что сам факт существования учреждений таких форм образования уже свидетельствует, как минимум, о том, что в нашей стране выделяется определенная прослойка состоятельных, хорошо образованных жителей крупных городов, недовольных действующей системой среднего образования. Да, возможно,они и не могут отвести своих детей в частные школы (таких учреждений мало и они, правда, дорогие), но учить потомков в обычных школах тоже не намерены.

Более того, чаще всего родителей не устраивает не столько уровень знаний, сколько человеческое отношение к их ребенку, атмосфера в школе, социальное давление. «Родители не хотят для ребенка травматического пространства, плюс, есть неудовлетворенность методами преподавания, уровнем образования», – подчеркивает Ирина Когут.

Читайте такжеВ Минобразования опровергли информацию об изменении расписаний школьных каникул (видео)Украинские школы, в большинстве своем, действительно продолжают следовать старым советским традициям. В стенах заведений, где ребенок проводит с десяток лет, учится, растет и развивается, по-прежнему можно наблюдать не только случаи неуважения к личности, но даже насилия. Такие примеры нередко попадают в СМИ. К сожалению, далеко не все родители могут и готовы бросить такую школу и обучать ребенка дома. В этой связи, неотложная задача Министерства образования – закончить, наконец, реформу среднего образования и проследить, чтобы работала она не только на бумаге.

Ирина Шевченко