Жена задержанного в Крыму "украинского диверсанта": дело против него сфальсифицировано

Жена задержанного оккупантами в Крыму украинца Геннадия Лимешко, которому вменяют попытку диверсии, прокомментировала инцидент, заявив о невиновности ее мужа.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Официально заявляю, все что касается моего мужа Лимешко Геннадия - ложь. Дело против него сфальсифицировано. Он не виноват! ФСБ силой заставили признаться его в том, чего он не делал. Россия говорит что задержали "диверсанта". Это все неправда», – говорится в сообщении.

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По ее словам, она сейчас пытается связаться с органами власти, ГО, всем, кто может помочь.

Как сообщал УНИАН, в ФСБ заявили о задержании 12 августа в оккупированном Крыму гражданина Украины Геннадия Лимешко, который якобы является «агентом» СБУ и якобы намеревался совершить диверсии на объектах инфраструктуры.

В Службе безопасности Украины назвали сообщение ФСБ России о задержании "агента СБУ" во временно оккупированном Крыму очередной провокацией и фейком.