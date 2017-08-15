Перестрелка в Днепре: подозреваемый вышел под залог в 128 тысяч гривень

Подозреваемый в причастности к перестрелке в Днепре, в которой погибли два бойца АТО, Давид Пабилер, освобожден из-под стражи под залог в 128 тыс. грн. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на слова стороны защиты.

На 16 августа в апелляционном суде Днепропетровской области запланировано рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов на решение суда о мере пресечения. По мнению адвокатов, суд допустил нарушение, выбрав меру пресечения их подзащитному в тот момент, когда истек 72-часовой срок с момента вручения подозрения.

На прошлой неделе Давиду Пабилеру избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью освобождения под залог. Решение было принято по настоянию стороны обвинения, которая, в частности, считает, что подозреваемый может влиять на потерпевших, свидетелей и других подозреваемых и препятствовать следствию.

Как сообщал УНИАН, 24 июля вечером в Днепре произошла перестрелка. По данным полиции, две группы людей, в одной из которых был известный адвокат, участник АТО Эдмонд Саакян и несколько бывших бойцов, выясняли «экономические отношения». В результате перестрелки двое участников АТО погибли.

Четверо людей со стороны, которую полиция называет нападавшими, ранены. Двум из них вручили уведомление о подозрении и взяли под стражу. Еще один, который не имел соответствующего статуса, по обращению родственников покинул больницу и отправился на лечение за границу.

По факту стрельбы полицейские возбудили уголовное производство по статье «умышленное убийство».