В Житомире устанавливают триптих к памятнику Героям Небесной Сотни. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, до 23 августа, Дня государственного флага Украины, памятник Героям Небесной Сотни должен быть полностью установлен. Такое поручение дал председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич профильному департаменту.

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Уже сегодня, 15 августа, начаты работы по установлению триптиха. 2 металлические пластины высотой около 8 метров уже почти закрепили.

Вместе с монтировкой памятника проводятся работы по благоустройству территории. Открытие состоится накануне Дня независимости, вечером 23 августа.

Как сообщал УНИАН, по словам Гундича, памятник Героям Небесной Сотни в Житомире будет одним из лучших в Украине и одним из самых известных. Высота скульптуры - около 2,4 метра, а высота триптиха - около 8 метров (два этажа фасада здания). Ночью композиция подсвечена.