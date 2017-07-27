Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич показал, как будет выглядеть памятник Героям Небесной Сотни в Житомире

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич показал, как будет выглядеть памятник Героям Небесной Сотни, сообщили в пресс-службе ОГА. Как отмечается в сообщении, памятник планируют установить в Житомире до 24 августа.

«Думаю, памятник Героям Небесной Сотни в Житомире будет одним из лучших в Украине. А учитывая резонанс и внимание общественности - еще и одним из самых известных. Спасибо руководству и депутатам областной и городской власти за единую позицию и понимание необходимости установки памятника», - отметил Гундич.

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Высота скульптуры - около 2,4 метра, а высота триптиха - около 8 метров. Ночью композиция будет подсвечиваться.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине открыли памятник гетману Ивану Мазепе. В Харьковской области фестиваль по случаю 330-летия избрания Мазепы гетманом посетили около 10 тысяч граждан.