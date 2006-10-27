Украина и ЕС парафировали соглашения о реадмиссии и об упрощении визового режима

Украина и Европейский Союз сегодня в рамках Десятого саммита Украина-ЕС в Хельсинки парафировали соглашение о реадмиссии и соглашение об упрощении визового режима.

Как передает корреспондент УНИАН, документы подписали министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК и комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенита Ферерро ВАЛЬДНЕР.

Соглашение о реадмиссии устанавливает четкие критерии когда и как возвращать лиц, которые незаконно проживают на территории стран-членов ЕС и Украины. Эти обязательства касаются как граждан Украины и стран-членов ЕС, так и лиц без гражданства. Положения соглашения о реадмиссии граждан третьих стран и лиц без гражданства вступают через 2 года переходного периода. Специальная ускоренная процедура возвращения лиц предусмотрена для граждан, задержанных в пограничных областях.

Соглашение об упрощении визового режима, в частности, предусматривает, что решения о выдаче или отказе в выдаче визы будут приниматься в течение 10 дней и будет уменьшено количество документов, которые необходимо будет подавать для оформления визы. Кроме того, это соглашение предусматривает упрощенные критерии для выдачи многократных виз для многих групп людей, в частности, близких родственников граждан ЕС, водителей грузовиков, бизнесменов, студентов, журналистов и членов официальных делегаций. Кроме того, стоимость Шенгенской визы будет закреплена на уровне 35 евро. Бесплатные визы будут выдаваться близким родственникам граждан ЕС, студентам, инвалидам, журналистам и пенсионерам. Владельцы дипломатических паспортов смогут посещать страны Шенгенского соглашения без получения визы.