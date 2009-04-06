НБУ говорит, что украинцы теряют интерес к доллару

Спрос на валюту со стороны населения в марте против февраля текущего года уменьшился в 2,6 раза.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

В сообщении указывается, что снижение спроса на инвалюту способствовало усилению гривни, курс которой по операциям банков по продаже наличных долларов США укрепился в марте на 2,2%. В то же время, курс гривни к доллару США на межбанковском рынке укрепился на 1,7%.

Также сообщается, что в марте Нацбанк осуществил интервенций по продаже иностранной валюты общим объемом 1 млрд. 077,4 млн. долл., против 1 млрд. 729,6 млн. долл. в феврале. В том числе, на шести валютных аукционах по продаже иностранной валюты для нужд клиентов банков - физических лиц НБУ продал банковским учреждениям 254,5 млн. долл. и 1,8 млн. евро.

По данным НБУ официальный курс гривни к доллару США с начала марта оставался неизменным - на уровне 7,70 грн./долл. США. Относительно евро гривня девальвировала на 3,2% - до 10,16 грн./евро, а относительно российского рубля - на 5,0% - до 2,26 грн./10 рублей.