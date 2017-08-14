Художественно-патриотический проект "Слово, что объединяет Украину", начал второй сезон записи патриотических видео с привлечением житомирян

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, проект "Слово, которое объединяет Украину" был учрежден Ассоциацией общественных объединений «Новая сила» с целью популяризации украинской поэзии и украинского слова среди населения.

По словам координатора проекта Константина Суского, проект все больше приобретает популярность среди житомирян и гостей города:

«Главная цель проекта - обратить внимание украинцев на огромное количество поэтов и их стихов в Украине. Это как и поэты классики, так и современные мастера украинского слова. Также, в будущем планируем работать и с собственными произведениями житомирян», - рассказал УНИАН Суский.