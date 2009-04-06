Двое украинцев оказались в плену пиратов

Сомалийские пираты захватили немецкий контейнеровоз «Hansa Stavanger» с двумя украинцами на борту.

Об этом УНИАН сообщил главный редактор журнала «Морской Бюллетень – Совфрахт» Михаил ВОЙТЕНКО.

По его словам, судно было захвачено сомалийские пиратами 4 апреля на расстоянии 400 миль от сомалийского порта Кисмая. В захвате участвовали 6 пиратов на одной лодке, рядом было судно-база.

По информации М.ВОЙТЕНКО, в состав экипажа входят: капитан – гражданин Германии, старший помощник, 2-й механик и старший механик – граждане России, 3-й помощник и моторист - граждане Украины. Также на борту 14 граждан Филиппин.

Он сообщил, что на борту «Hansa Stavanger» сотни контейнеров с грузами, стоимость которых оценивается в десятки миллионов долларов.

«Если корабль следовал из Азии на страны Восточной Африки с товарами, то выкуп 2-3 млн. долл. становится очень малой величиной по сравнению со стоимостью товаров, которые, в отличие от танков или нефти, стали или руды, можно разграбить – это товары широкого спроса, от носков до домашних кинотеатров и компьютеров», - сказал М.ВОЙТЕНКО.

По его словам, контейнеровоз следовал из Джебель Али (ОАЭ) в Момбаса (Кения), а далее Дар-эс-Салам (Танзания).