Покушения на генконструктора АНТК им.Антонова и проректора НАУ связаны?

В Министерстве внутренних дел не исключают, что два покушения - на первого проректора Национального авиационного университета Максима ЛУЦКОГО и гендиректора АНТК имени Антонова Дмитрия КИВУ – могут быть связаны между собой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«Это одна из рабочих версий», - сказал руководитель МВД.

Как сообщал УНИАН, на М.ЛУЦКОГО были совершены вооруженные нападения 5 февраля этого года и 1 апреля. Его автомобиль обстреливали. Во время последнего нападения киллер был задержан.

Покушение на генерального конструктора государственного предприятия «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К.Антонова» Д.КИВУ было совершено 5 февраля 2009 года. На него напали неизвестные, нанеся удар тяжелым предметом по голове. Двум преступникам тогда удалось похитить портфель Д.КИВЫ.