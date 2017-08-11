В России 19-летнего украинца приговорили к 8 годам колонии за подготовку теракта в несовершеннолетнем возрасте
Другого фигуранта этого дела – ростовчанина Максима Смышляева – суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима.
Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил уроженца Краснодона, гражданина Украины Артура Панова к 8 годам колонии по обвинению российского следствия в подготовке теракта в Ростове-на-Дону.
Об этом сообщает корреспондент издания Кавказский узел.
Другого фигуранта этого дела – ростовчанина Максима Смышляева – суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима.
По версии российского обвинения, Панов в 17 лет задумал совершить теракт в парке Горького в Ростове. Указывается, что при обыске два года назад у него обнаружили взрывное устройство. Панов в ноябре 2015 года переехал в Ростов. Также его обвинили в публикации в соцсети ВКонтакте трех статей, оправдывающих терроризм.
Читайте такжеЗадерживают даже больных и пожилых людей: Джемилев рассказал о методах оккупантов в Крыму
Смышляев отрицает свою вину, Панов – признал частично.
Панов в мае ряд российских СМИ назвали умершим. Он объявил сухую голодовку с требованием выдать его Украине.
Правозащитный центр Мемориал признал Смышляева политзаключенным.
Напомним, ранее Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил 70-летнего гражданина Украины Алексея Сизоновича, обвиняемого российским следствием в подготовке терактов в Ростовской области, к 12 годам колонии строгого режима.