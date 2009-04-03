Теперь на межбанке вверх ползет евро

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1825/8,2640, к 11:00 сузился спрэд – 8,2100/8,2600, а к 12:00 ценовые уровни снизились к диапазону 8,2050/8,2350. К закрытию торгов существенных изменений не произошло – 8,2200/8,2350 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 Национальный банк объявил цену отсечения по валютной паре доллар-гривня – 7,8000 на проводимом сегодня валютном аукционе.

Торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2430/0,2470, к 11:00 ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 0,2440/0,2470, к 12:00 значительных движений не наблюдалось – 0,2450/0,2470. К окончанию торгов котировки не изменились. На российском валютном рынке курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,3700 (-0,1900).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровней 1,3431/1,3433, к закрытию уровни продолжали оставаться в том же валютном коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9877/11,1032, к 11:00 цены установились на значениях 11,0247/11,0978, а к 12:00 ушли вниз – 11,0180/11,0643. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне зафиксировались на уровнях 11,0381/11,0643.