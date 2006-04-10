Круглосуточная ”Культура” удовлетворит потребности зрителей

Вице-премьер-министр Вячеслав КИРИЛЕНКО уверен, что телеканал “Культура” должен стать общенациональным и круглосуточным.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, об этом он сказал сегодня на совещании в Кабинете Министров по поводу перспектив развития телеканала.

«Мы должны создать общенациональный круглосуточный канал вещания „Культура” с тем, чтобы полностью удовлетворить потребности наших телезрителей в культурной и культурологической продукции», - сказал В.КИРИЛЕНКО, подчеркнув, что это должен быть существенно иной по качеству телеканал - с современным менеджментом, качественным технологическим оснащением и интересным смысловым наполнением.

В сообщении отмечается, что проект будет иметь стопроцентное государственное финансирование, особенно на первом этапе функционирования обновленной телекомпании „Культура”. Однако, по словам В.КИРИЛЕНКО, в дальнейшем можно будет говорить о деньгах рекламодателей и других средствах. Он отметил, что, возможно, уже из государственного бюджета 2007 года финансирование канала „Культура” возрастет в несколько раз.