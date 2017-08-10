СМИ сообщили дату похорон экс-нардепа Бережной
Похороны будут тайными, на них придут только самые близкие друзья и члены семьи погибшей.
Сегодня, 10 августа, состоятся похороны бывшего народного депутата от Партии регионов Ирины Бережной.
Читайте такжеПоявились подробности ДТП, в котором погибла БережнаяРанее СМИ сообщали, что тело Бережной передадут родным только тогда, когда хорватские правоохранители завершат расследование ДТП, однако впоследствии стало известно, что церемония прощания с Бережной состоится 10 августа. Прощание с экс-депутатом состоится в Киево-Печерской Лавре. Начало запланировано на 11 утра в Трапезном храме. Ее похоронят на одном из киевских кладбищ, пишет Hyser. По слова источника, похороны будут тайными: придут только ближайшие друзья и члены семьи погибшей.
Как сообщал УНИАН, 5 августа бывший народный депутат от "Партии регионов" Ирина Бережная погибла в ДТП на побережье Адриатического моря в Хорватии. Впоследствии стали известны и подробности трагедии.