СМИ сообщили дату похорон экс-нардепа Бережной

Сегодня, 10 августа, состоятся похороны бывшего народного депутата от Партии регионов Ирины Бережной.

Читайте такжеПоявились подробности ДТП, в котором погибла БережнаяРанее СМИ сообщали, что тело Бережной передадут родным только тогда, когда хорватские правоохранители завершат расследование ДТП, однако впоследствии стало известно, что церемония прощания с Бережной состоится 10 августа. Прощание с экс-депутатом состоится в Киево-Печерской Лавре. Начало запланировано на 11 утра в Трапезном храме. Ее похоронят на одном из киевских кладбищ, пишет Hyser. По слова источника, похороны будут тайными: придут только ближайшие друзья и члены семьи погибшей.

Как сообщал УНИАН, 5 августа бывший народный депутат от "Партии регионов" Ирина Бережная погибла в ДТП на побережье Адриатического моря в Хорватии. Впоследствии стали известны и подробности трагедии.