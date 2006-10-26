Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высоко оценивает работу финского бизнеса в Украине.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом В.ЮЩЕНКО заявил, открывая в Хельсинки деловой форум «Украина: новые возможности для бизнеса и инвестиций».

Глава государства отметил, что сегодня на украинском рынке представлено свыше 60 ведущих компаний Финляндии. Президент напомнил, что в 2005 году товарооборот между Украиной и Финляндией возрос на 25%, что свидетельствует о значительном потенциале для дальнейшего сотрудничества.

«Я верю, это хороший пример, которому могут подражать многие другие компании», – сказал он. Президент выразил убеждение, что Украине и Финляндии необходимо переходить на новый уровень сотрудничества. «Это основная цель моего визита – работать с финской властью относительно планов взаимоотношений на ближайшие два года». В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина может быть интересной для сотрудничества во многих отраслях экономики, прежде всего, речь идет о высоких технологиях, авиакосмической сфере, судостроении, производстве машин и оборудования для нефтегазового и агропромышленного комплексов. В свою очередь украинская сторона, сказал он, заинтересована в технологиях производства и переработки сельскохозяйственной продукции, выпуска медицинского оборудования. Президент пригласил финских бизнесменов к более активному участию в двустороннем диалоге относительно такого сотрудничества.

Он также приветствовал создание в городе Славута нового совместного украинско-финского предприятия «БудФарфор-Санитек» с инвестициями около 67 миллионов долларов США.

Планируется, что сегодня вечером В.ЮЩЕНКО примет участие в церемонии подписания «Меморандума о взаимном понимании между «Укрэксимбанком» и Северным инвестиционным банком».

Во время работы форума Президент вручил орден «За заслуги» ІІІ степени за развитие украинско-финского сотрудничества в экономической сфере председателю правления компании «KCI Конекрейнс» Стигу ГУСТАВСОНУ. Соответствующий Указ Президента зачитал заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ.