В Харькове ищут преступников, которые расстреляли троих инкассаторов (фото)

Преступники, которые 2 апреля в Харькове напали на трех инкассаторов и расстреляли их, похитили 300 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил местным телеканалам начальник Главного управления МВД Украины в Харьковской области Виктор РАЗВАДОВСКИЙ.

«Они завладели автомобилем инкассаторов, в котором находились деньги, и уехали уже на двух автомобилях. Как сообщили сотрудники банка, в машине находилось около 300 тыс. грн. Они приехали сюда (в банк), чтобы закончить инкассацию», - сказал В.РАЗВАДОВСКИЙ.

По данным Центра связей с общественностью областной милиции, нападавшие, которых по меньшей мере было двое, стреляли из автоматического оружия.

Милиция продолжает розыск преступников в рамках объявленного плана «Сирена».

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в Харькове было совершено вооруженное нападение на инкассаторов, в результате которого погибли три человека, еще одна женщина ранена.

Нападение было совершено около 18.50 возле отделения «Ощадбанка» на улице Клапцова в густонаселенном районе города на Холодной горе.

Подозреваемые в совершении преступления скрылись с места происшествия на двух автомобилях – “ВАЗ 2109”, номера которого известны, и инкассаторском “ВАЗ 2109”.

Следственно-оперативную группу лично возглавил начальник ГУ МВД Украины в Харьковской области В.РАЗВАДОВСКИЙ.

Фото Владимира Андреева / УНИАН