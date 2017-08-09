"Великое американское затмение": ученые предупредили о странном поведении животных

Полное затмение или даже частичное способно изменить поведение животных, говорят американские ученые.

Великое американское затмение, которое ожидается 21 августа, повлияет на поведение животных. По мере того, как Луна будет закрывать Солнце, вызывая глубокие сумерки, все представители животного мира в зоне затмения «сойдут с ума». Певчие птицы обычно в такие моменты затихает, крупный рогатый скот ложится на землю, сверчки начинают стрекотать посреди дня, передает "Новости Америки".

Читайте такжеСамое долгое затмение Солнца в истории: NASA будет преследовать тень Луны на бомбардировщиках

Элиз Рикар, руководитель общественных программ Калифорнийской академии наук в Сан-Франциско, вспоминает жуткое молчание, которое обрушилось во время начала полного затмения рано утром в июне 2012 года. «Мы сидели на пляже в джунглях, и вдруг все замерло. Это был мощный сенсорный опыт», - говорит она.

Дуг Дункан, директор Планетария Фиске в университете Колорадо, Боулдер, провел несколько исследований животных в течение затмений. Однажды он наблюдал, как десятки китов и дельфинов выплывают на поверхность океана за пять минут до начала затмения. Они оставались «наверху» в течение всего затмения и несколько минут после, затем вернулись в глубины.

«Некоторые стимулы могут нарушать нормальное поведение, не влияя на ежедневные физиологические ритмы животных, - говорит Джоанна Чиу, которая изучает циркадные циклы животных в университете Дэвиса. - Неудивительно, что затмение временно повлияет на поведение животных, но вряд ли это повлияет на их внутренние часы или их поведение в долгосрочной перспективе».