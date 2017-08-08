Жители Земли наблюдали за частичным лунным затмением (фото, видео)

Вечером в понедельник, 7 августа, в Европе, Африке, Азии и Австралии можно было наблюдать частичное лунное затмение.

Лучше всего затмение было видно в 21:30 по киевскому времени.

Наблюдать за этим явлением можно было в телескоп или бинокль, также его возможно заметить невооруженным глазом при условии хорошей погоды.

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Так, читатели УНИАН, во время трансляции затмения поделились, что в Украине на востоке и юге затмение было довольно хорошо видно, в таких городах, как Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Кривой Рог. А вот в Киеве, центре и на западе - практически не наблюдалось из-за высокой облачности и дождя.

Тень от Земли закрывает южную четверть полной Луны. Освещенная часть возле границы тени может казаться красной потому, что спутник даже в случае затмения продолжает освещаться, но по касательной.

Следующее лунное затмение произойдет 31 января 2018 года.