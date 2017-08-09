В Раде хотят усилить уголовную ответственность за преступления против детей

В Верховной Раде Украины намерены усилить уголовную ответственность за преступления против детей.

Соответствующий проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по защите прав и свобод детей» зарегистрирован под номером 7020.

Один из авторов законопроекта, народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Андрей Антонищак заявил, что потребность в его разработке связана с ухудшением криминогенной ситуации в Украине, потребностью в повышении защиты детей, а также с необходимостью усовершенствования ряда норм Уголовного кодекса Украины.

«Только за январь-июнь 2017 года 3838 детей стали жертвами преступлений, что составляет 1,71 процента от всех пострадавших. В целом, за 2016 год потерпевшими являются 7200 детей, что составляет 1,62 процента от всего количества пострадавших», - сказал депутат.

Он также отметил, что значительная часть преступлений совершается в семейно-бытовой сфере, они латентны и в статистической отчетности не отражены.

По его словам, предложенными изменениями в УК и КУоАП усиливается ответственность за преступления в отношении детей.

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«В контексте «групп смерти в ВК» - усовершенствован состав преступления «доведение до самоубийства», предложены новые статьи «Склонение к совершению самоубийства или поощрение самоубийства» и «Организация деятельности, связанной со склонением лица к совершению самоубийства». За доведение до самоубийства ребенка предлагается пожизненное заключение», - отметил депутат.

Поэтому, пояснил он, предложенные проектом изменения позволят усовершенствовать уголовное законодательство, предотвратить случаи уклонения от ответственности, позволят избежать двусмысленностей при квалификации и расследования преступлений, обеспечить защиту прав и свобод детей.