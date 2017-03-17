"Синий кит" в Харькове: подростка спасли от самоубийства

В Харькове полиция обнаружила подростка, который находился в "группе смерти" и заявлял о желании покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

Отмечается, что 16-летний парень часто говорил о желании совершить самоубийство в соцсетях. На это обратила внимание учительница подростка. Педагог также обратила внимание на то, что парень странно себя вел во время занятий.

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На место происшествия была вызвана бригада врачей, которые с разрешения матери, госпитализировали несовершеннолетнего в медицинское учреждение. Сейчас правоохранители принимают меры по установлению лиц, с которыми контактировал парень в сети Интернет и устанавливают обстоятельства происшествия.