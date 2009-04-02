Правила пребывания в Украине не должны нарушаться

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об усилении ответственности за нарушения правил пребывания в Украине”.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Данный Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада Украины приняла 19 марта. Им внесены изменения в статьи 204-206-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Так, за нарушение порядка трудоустройства, принятия на учебу, предоставления жилья, регистрации, прописки или выписки иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов КУпАП, предусмотрена санкция в виде штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (что будет составлять от 1700 до 3400 грн.).

При совершении правонарушения относительно непринятия мер к обеспечению своевременной регистрации иностранцев и лиц без гражданства, предусмотрена санкция в виде штрафа от двадцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан (что будет составлять от 340 до 680 грн.).

При нарушении порядка предоставления иностранцам и лицам без гражданства жилья, транспортных средств и содействия в предоставлении других услуг предусмотрена санкция в виде штрафа от шестидесяти до ста двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (что составляет от 1020 до 2040 грн.).

За незаконную перевозку иностранцев и лиц без гражданства по территории Украины предусмотрена санкция в виде штрафа от тридцати до шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (что составляет от 510 до 1020 грн.).