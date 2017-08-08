Три дня в открытом море: парень уснул в надувном батуте на Херсонщине и проснулся в оккупированном Крыму

В Крыму пограничники спасли гражданина Украины, который трое суток провел в открытом море на надувном батуте, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу "погрануправления ФСБ РФ" в Крыму.

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Сигнал об обнаружении человека в Каркинитском заливе (запад полуострова) поступил в субботу, сообщение о происшествии было распространено во вторник. Пограничный сторожевой катер достиг заданной точки, где обнаружил молодого человека на надувном батуте.

"После того, как его подняли на борт и оказали первую медицинскую помощь, выяснилось, что пострадавший – гражданин Украины Дорошенко Михаил Александрович 1998 года рождения. Мужчина находился в состоянии средней тяжести и был крайне истощен", — сообщили в оккупационном погрануправлении.

Как рассказал сам потерпевший — житель Херсонской области, он работал охранником в курортной зоне в районе села Лазурное. Расположившись на надувном батуте на ночлег у побережья и проснувшись на следующее утро, Дорошенко обнаружил, что находится в открытом море. Там он провел почти трое суток в условиях сильнейшей жары, поскольку в последние несколько дней температура воздуха в тени в Крыму достигает 40 градусов, отсутствия воды и еды.

Пострадавшего доставили в Центральную больницу поселка Черноморское, где ему поставили диагноз "тепловой удар, обезвоживание организма".