Председатель Житомирской ОГА проверил, как ведутся ремонтные работы на стадионе "Полесье" в Житомире

Председатель Житомирской ОГА Гундич сегодня проверил, как ведутся ремонтные работы на стадионе «Полесье» в Житомире.

Об этом председатель Житомирской облгосадминистрации написал в своей странице в Фейсбук.

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“Проверил, работают ли в субботу на стадионе «Полесье». Работают. В первую очередь – качество и надежность. Все должно быть долговечным, но не мое терпение. Поэтому отныне каждую неделю будут отчитываться о работе и выполнение графиков»,- сказал Гундич.

Напомним, в Житомире продолжаются ремонтные работы на центральном стадионе города «Полесье», отремонтировать который в разные времена обещали руководители власти разных уровней.