Украинка Мария Крестьянская не смогла переплыть Ла-Манш (видео)

Украинка Мария Крестьянская из Ивано-Франковска не смогла переплыть Ла-Манш. Об этом она сама сообщила в социальной сети, однако потом удалила собственный сообщение. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Корабль, сопровождавший пловчиху, не позволил ей преодолеть последние километры до французского побережья. Крестьянская плыла восемь часов подряд. Около 23 часов вечера по Киеву она стала плыть медленнее.

Читайте такжеЧеловек VS Животное: топ-5 соревнований и что из этого вышло (видео)

Напомним, 7 августа спортсменка Мария Крестьянская из Ивано-Франковска начала заплыв через Ла-Манш, чтобы стать первой в истории украинкой, которая переплывет пролив.