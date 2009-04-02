Межбанковский доллар чуть сдал позиции

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,2330/8,2980, к 12:00 ценовые уровни скатились к диапазону 8,1850/8,2250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2425/0,2460, к 12:00 котировки ушли вниз - 0,2415/0,2440. На российском валютном рынке курс доллар-рубль снизился, и к 12:00 достиг уровня 33,7270 (-0,1880).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3259/61, к 12.00 незначительно поднялись к уровням 1,3281/83. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9140/ 11,0061, к 12:00 они снизились до 10,8503/10,9094.