Национальному банку Украины удалось погасить девальвационные ожидания в обществе, что является одной из основных причин некоторой стабилизации курса гривни к доллару.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал исполнительный директор центра «CASE-Украина» Дмитрий БОЯРЧУК.

«По сути, курс плавает, и он всегда будет колебаться в тех или иных пределах. Можно считать, что на данный момент это балансовый уровень. Сегодня торговый баланс выровнялся, дефицит не такой уж и большой, во всяком случае, не такой, как был год назад, и это дает возможность удерживать валюту при плавающем валютном курсе, – сказал Д.БОЯРЧУК. – Кроме того, Нацбанку удалось погасить девальвационные ожидания в обществе и в бизнесе».

На вопрос о том, как долго может продолжаться такая «относительная стабильность», Д.БОЯРЧУК ответил, что поскольку сегодня курс является своего рода индикатором состояния внешнеторгового баланса, то именно данный фактор будет определять его дальнейшую динамику.

«Если дефицит торгового баланса опять начнет расти, то валютный курс опять отреагирует», – подчеркнул Д.БОЯРЧУК.