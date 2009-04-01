Ограбили отделение Ощадбанка в Запорожье

В Запорожье совершено ограбление отделения Ощадбанка.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Запорожского главка милиции, «сегодня утром неизвестный вошел в одно из отделений банка в Жовтневом районе Запорожья, перепрыгнул через стойку, отделяющую посетителей от персонала, и открыто завладел деньгами в сумме 2 тыс. 300 грн.»

После совершения преступления злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Задержать его не удалось.

Подвергшееся нападению отделение банка не имело охраны и не было оборудовано видеокамерами,

Как сообщал УНИАН, 22 января в Запорожье за один день были ограблены сразу два отделения «Ощадбанка» в Ленинском и Шевченковском районах города. Они также не имели охранников и не были оборудованы ни сигнализацией, ни тревожной кнопкой.