Прокуратура Крыма открыла дело по факту визита Scooter на оккупированный полуостров

Участникам немецкой группы Scooter, которые 4 августа прилетели в аннексированный Крым, тем самым нарушив закон Украины, грозит до 8 лет лишения свободы.

Читайте такжеПосол Украины: приезд в аннексированный Крым повлечет для Scooter болезненные последствияОб этом Крым.Реалии рассказала пресс-секретарь прокуратуры Автономной республики Крым Татьяна Тихончик.

«По обращению народного депутата Верховной Рады Дмитрия Белоцерковца о нарушении требований украинского законодательства коллективом немецкой группы Scooter, прокуратурой Автономной республики Крым внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 332-1 УК Украины по факту нарушения иностранцами порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее (до 8 лет лишения свободы)», – рассказала пресс-секретарь.

По словам представителя ведомства, прокуратура направит запросы в компетентные органы Германии о предоставлении международной правовой помощи, чтобы осуществить допрос участников группы.

В конце июня посол Украины в Германии Андрей Мельник встречался в Гамбурге с менеджером немецкой группы Scooter, чтобы отговорить музыкантов от выступления в аннексированном Крыму. Несмотря на это музыканты Scooter прибыли в Крым, чтобы выступить на музыкальном фестивале в Балаклаве.

17 июня секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады, народный депутат Иван Винник заявил, что немецкой группе Scooter запретят въезд в Украину, если музыканты отправятся в аннексированный Крым через Москву.

За планы выступить на фестивале ZBFest в аннексированном Россией Севастополе немецкий коллектив Scooter резко раскритиковала депутат Европарламента от «Зеленых» Ребекка Хармс. По ее мнению, музыканты «становятся на сторону Путина», выступая на аннексированном полуострове.

Фронтмен Scooter Эйч Пи Бакстер ранее заявил, что группа видит в участии в фестивале «исключительно музыкальное событие».

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

МИД Украины 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерег иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.