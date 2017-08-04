"Стали на сторону Путина": Scooter в Крыму уже вовсю раздает интервью пропагандистам, в ЕС критикуют гастроли (фото)

Известный немецкий коллектив Scooter прилетел в оккупированный Симферополь. На захваченном Россией полуострове музыканты планируют выступить на фестивале «Золотая Балка», - сообщает Громадське радио.

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О том, что группа уже прибыл в оккупированный Крым, сообщил аэропорт «Симферополь» в Facebook.

На странице аэропорта опубликовали фотографии лидера Scooter – Эйч Пи Бакстера в окружении журналистов, в частности, канала «Россия».

Выступление Scooter на фестивале «Золотая Балка» в оккупированном Севастополе запланировано на 4 августа. Подтверждение участия на концерте в оккупированном полуострове есть на официальном сайте группы.

Ранее в Германии раскритиковали планы известного музыкального коллектива Scooter выступить в оккупированном Россией Крыму.

«Их, видимо, не беспокоит, что Крым был незаконно оккупирован российскими военными и своим приездом они становятся на сторону Путина», - сказала депутат Европейского парламента Ребекка Хармс в интервью изданию Bild.

Вокалист Scooter Эйч Пи Бакстер в комментарии немецкому изданию пояснил, что группа едет в Крым «не делать политику», а к своим фанатам. «Мы не знали, что мы попадаем в некий политический конфликт с этим выступлением. Наша музыка аполитична, мы хотим оставаться вне политики», - добавил менеджер группы Йенс Теле.