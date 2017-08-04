В Луганской области женщин вербовали и продавали в сексуальное рабство в Россию

В Луганской области правоохранители разоблачили схему торговли людьми для сексуальной эксплуатации в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской области.

Установлено, что жительница Луганщины вербовала на территории области женщин с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации в Российской Федерации. Злоумышленница завербовала трех женщин, одна из которых была несовершеннолетней.

«Накануне, при попытке переправки вышеуказанных лиц в Российской Федерации, злоумышленница была задержана сотрудниками Управления по борьбе с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции Украины в Луганской области в порядке ст. 208 УПК Украины», - говорится в сообщении.

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Сейчас решается вопрос об уведомлении лицу о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК Украины, и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН ранее, в Днепре 2 августа правоохранители разоблачили так называемый реабилитационный заведение, в котором незаконно удерживали 11 человек.

В помещении частного дома, которое почти не приспособлено для проживания, якобы проходивших курс реабилитации от наркотической и алкогольной зависимости.