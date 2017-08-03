Малинская фабрика банкнотной бумаги может рассчитывать на поддержку властей Житомирщины – Гундич (фото)

Уникальное предприятие для Украины «Малинская фабрика банкнотной бумаги» может рассчитывать и на поддержку со стороны Житомирской областной власти. Об этом заявил вчера, 2 августа, во время рабочей поездки к Малинского района председатель облгосадминистрации Игорь Гундич, когда осматривал работу предприятия, сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, директор фабрики Василий Ищенко подчеркнул, что это впервые за много лет работой фабрики интересуется руководитель области.

«Нам очень приятно, что впервые за много лет и второй раз за всю историю на наше предприятие обратил внимание председатель ОГА. Более того – поинтересовался состоянием дел и необходимой помощи со стороны областной власти. Фабрика банкнотной бумаги НБУ – стратегический для нашей страны объект. Исповедуя европейскую школу и имея богатый опыт, надежные деловые связи, команда профессионалов, которая работает на фабрике, стремится к постоянным инновациям, углубляет профессиональное образование, непрерывно совершенствует технологии, ищет и применяет новые виды защиты», – сообщил Ищенко.

Сегодня фабрика банкнотной бумаги изготавливает банкноты не только для украинской гривны, а и для 15 стран на 5 континентах мира. Предприятие входит в 10 самых мощных банкнотных производств во всем мире, а по технологической оснащенности не уступает лидерам мировой банкнотной индустрии.

Председатель облгосадминистрации Гундич подчеркнул, что власти области и руководство фабрики двигаются в едином и правильном направлении сотрудничества: поскольку на Житомирщине действует программа поддержки выращивания льна, который в дальнейшем сможет использоваться для изготовления износостойких банкнот.

«Думаю, что мало кто знает, что украинская гривна печатается на бумаге, изготовленной на Житомирщине. Более того – на бумаге с использованием лубяных волокон нашего льна, который мы сейчас возрождаем и поддерживаем из бюджета. То есть мы непосредственно влияем на прочность, защищенность и износостойкость национальной валюты. Развитию такого уникального производства, единственного в Украине, мы должны максимально способствовать, ведь это может стать движущей силой развития многих других предприятий по всей области относительно обеспечения фабрики необходимым сырьем и материалами. Такое уникальное производство, единственное в Украине, мы должны поддерживать максимально», – подчеркнул председатель ОГА.

Гундич также добавил, что область популяризирует выращивание льна поддержкой из областного бюджета.

«Программой поддержки льна мы буквально укрепляем украинскую гривневую банкноту, ведь лен придает прочности бумаги. Мы популяризируем выращивание льна в Житомирской области, предусмотрев на это 2,5 млн грн в областном бюджете аграриям за посевы льна. Приятно то, что развитие фабрики совпадает со стратегией развития Житомирщины – работники привлекают лен, выращенный в области, для изготовления банкнотной бумаги. Практическая возможность сочетания в бумаге лучших характеристик льна с бумаготворящими свойствами традиционной целлюлозы может позволить фабрике расширить ассортимент продукции на внутреннем рынке и предложить его на рынке мировом»,- сказал он.

Экспортные поставки, начатые фабрикой банкнотной бумаги в 2014 году и значительное расширение экспортной деятельности в следующих годах (доля экспорта сейчас составляет около 80% объемов ее производства) является чрезвычайно важным примером поставки фабрикой запрошенной за рубежом высокотехнологичной продукции – бумаги для банкнот с современными вяжелоподделываемыми элементами защиты. Вместе с тем фабрика успешно выполнила проект практического применения волокон льна в технологическом процессе изготовления банкнотной бумаги, на котором в 2016 году были напечатаны первые серийные банкноты гривны. Природные свойства льна очевидно превышают механическую прочность волокон хлопка, обеспечивают лучшую прочность бумаги, а значит и банкнот. Кроме того реализация данного проекта – это попытка диверсифицировать поставки дорогостоящего импортного сырья с максимально возможным привлечением украинских производителей.

Сейчас фабрика благодаря современной круглосеточной бумагоделательной машине с двумя формирующими устройствами может изготавливать около 3700 тонн банкнотной и защищенной бумаги в год. За последние два года фабрика успешно изготовила и экспортировала более 1,8 тонн высокозащищенной банкнотной бумаги. География распространения продукции фабрики насчитывает 15 стран мира на 5-ти его континентах.

Фабрика банкнотной бумаги – структурное подразделение Банкнотно-монетного двора Национального банка, что является начальным звеном налично-денежного обращения страны, осуществляет первый этап создания гривны – ее производство бумажной основы.

Уровень развития технологий на фабрике банкнотной бумаги полностью соответствует современным требованиям Национального банка Украины и потенциальных заказчиков. На предприятии впервые в мире была изготовлена серийная продукция с современной защитной лентой RAPID шириной 4-6 мм.

Высококвалифицированный коллектив фабрики придерживается принципов международных стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001, что определяет высокое качество, безопасность и экологическую чистоту продукции.